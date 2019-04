Puglia in festa

Descrizione evento: #DAYONE #SPRINGFESTIVAL ????????

mercoledì #1MAGGIO ??????

@villaggio Camping Santomaj - marina di Leporano (TA) ...



Una giornata intera di relax, intrattenimento e tanto divertimento adatto a tutte le fasce d'età!!!



La struttura è situata in un golfo mozzafiato, tra mare cristallino.ed un'immensa pineta; dalla mattina alla sera divertimento a 360 gradi per tutti "in 50 mila metri quadri di aree attrezzate" tra natura, mare, pineta, piscine e pool party, discoteca e animazione, dj set, pic nic e barbecue, baby park e gonfiabile per bimbi, tornei sportivi con campetti da calcetto / tennis / ping pong, bar e punti ristoro, ristorante su prenotazione,

BUNGALOW GRATUITI per grandi comitive !!!



(le prevendite di pasquetta valide come prenotazione d'ingresso non convalidate al botteghino, rimarranno valide per l'1 maggio).



- bambini fino a 13 anni non pagano l'ingresso all'evento;

- è consentito l'ingresso di cibo, bevande e attrezzature varie da campeggio, anche cani di piccola/media taglia;

- Bungalow GRATUITI per grandi comitive;

- possibilità di arrostire la carne nelle aree barbecue:

- disponibili posti ristorante su prenotazione (tutto incluso compreso ingresso all'evento);



- start h.10:00 ...chiusura villaggio ore 19:00.



INFO E PRENOTAZIONI CHIAMA AL 393.38.48.179



#1MAGGIO

Fuorinotte



Villaggio Camping SANTOMAJ

Viale delle Margherite - Marina di LEPORANO (TA)