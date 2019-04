Descrizione evento: Sabato 27 aprile, ore 23.00, al Villanova (via Basento, Pulsano / TA): Like a Virgin - Madonna tribute band.

Un viaggio attraverso i brani che hanno reso Madonna, icona indiscussa del pop.

La formazione attuale è così composta :

Deborah Paradiso : Lead vocal

Francesco Schiavone :Guitars

Giuseppe Petruzzellis : Keyboards

Nicola Paradiso : Bass

Lorenzo Petruzzellis : Drums



Al termine del concerto Dj Set per tutta la notte!



Possibilità di cenare in preserata ticket 3€ per chi cena - ticket d'ingresso per lo spettacolo e ballo, ridotto 5€ entro mezzanotte - possibilità di tavoli privè riservati, inclusi kit di drink.

Start h.23:00 – info e prenotazioni: 3406592744 - 3384273389