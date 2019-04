Puglia in festa

Descrizione evento: L’appuntamento

Appuntamento culinario da non perdere con la maestra di cucina Patrizia Laquale. Durante lo show-cooking in programma sabato 4 maggio a partire dalle ore 18:30 presso loScavolini Store Bari, la blogger di iFood preparerà quattro differenti ricette sia dolci che salate tutte a base di pasta sfoglia.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico, che verrà coinvolto nella preparazione delle ricette proposte per poi degustare il risultato tutti insieme.



Il tema e la ricetta

“Non sempre c’è bisogno di tanto tempo in cucina per sfornare prelibatezze, a volte basta solo un rotolo di pasta sfoglia e un forno”. Così Patrizia Laquale presenta il tema dello show-cooking. La blogger, infatti, guiderà il pubblico nella preparazione di quattro squisite ricette, tutte diverse, con alla base un unico ingrediente comune: la pasta sfoglia. I deliziosi piatti che la maestra di cucina realizzerà durante lo show-cooking saranno sia salati che dolci. Le ricette salate: grissini ai semi, da sgranocchiare in ogni momento della giornata, e cannoli di pasta sfoglia con formaggio alle erbe, per un aperitivo o un antipasto sfizioso. Le ricette dolci: girelle alla cannella, dolci e croccanti, rapide da preparare, perfette sia per la colazione che per fare merenda, e una crostata con crema e mirtilli, da servire come dessert o con il tè del pomeriggio.

Per venire incontro alle esigenze di chi ha poco tempo, ma non vuole rinunciare al gusto dolce e salato dei piatti proposti, la blogger mostrerà come è possibile cucinare le ricette nella metà del tempo infornandole contemporaneamente, grazie al nuovo forno Samsung Dual CookFlex™ che permette di risparmiare tempo e ottimizzare i consumi energetici, utilizzando il separatore per ottenere due forni autonomi senza scambi di odori, con temperature e tempi di cottura differenti.