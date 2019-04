Puglia in festa

Descrizione evento: STAGIONE CONCERTISTICA 2019 AL PALAZZO DELLE ARTI “BELTRANI”







Proseguono gli appuntamenti della ricca Stagione Concertistica 2019 alPalazzo delle Arti Beltrani, a cura della l’Associazione “Auditorium” di Castellana Grotte, con il patrocinio dell’Assessorato alle Culture della città di Trani ed in collaborazione con la Fondazione European Arts Academy “Aldo Ciccolini”, l’Associazione “Domenico Sarro” e l’Associazione culturale “Delle Arti” di Trani.



Il prossimo concerto “Voci d’incanto” si terrà venerdì 3 maggio alle ore 20.30.



In programma un repertorio di bellissime arie liriche molto conosciute, affidate a due voci di caratura internazionale accompagnate al pianoforte da un maestro di grande esperienza e sensibilità.



Ad esibirsi con brani di Gastaldon, Puccini, Rossini, Verdi, Donizetti, Saint-Saens, Bizet:



Daniela Pini, soprano

Maurizio Leoni, baritono

Vincenzo Rana, pianoforte





TOURIST CARD:



Partecipando alla stagione concertistica primaverile, si ha anche la possibilità di optare per un pacchetto strutturato appositamente per trascorrere l’intera giornata in città, all’insegna della cultura e dell’enogastronomia pugliese. Grazie alla Tourist Card, con soli € 25,00, si potrà visitare il Complesso Museale del Palazzo delle Arti Beltrani, comprensivo della visita alla Mostra “Il Genio. 500 Anni di Meraviglia” dedicata a celebrare Leonardo da Vinci, ed alle collezioni della Pinacoteca “Ivo Scaringi” assistere al concerto e cenare in una struttura convenzionata assaporando i prodotti tipici del territorio.



In occasione del concerto, il Palazzo delle Arti Beltrani osserverà apertura prolungata straordinaria dalle ore 10:00 fino alle 21:30.



La card sarà acquistabile presso il botteghino del Palazzo Beltrani ed avrà validità di 24h dall’acquisto.







Ticket Intero € 12,00 – Ridotto Studenti € 10,00.

Tourist card (visita alla pinacoteca, visita alla Mostra su Leonardo Da Vinci, concerto, cena tipica): € 25,00.



Posti limitati, si consiglia la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0883/500044 - email info@palazzodelleartibeltrani.it