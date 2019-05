Puglia in festa

Descrizione evento: Cafè Philò.

caffè FILOSOFICO-SCIENTIFICO: IL NATURALISMO RINASCIMENTALE DI LEONARDO



Giovedì23 maggio 2019 presso il Palazzo delle Arti Beltrani, dalle ore 19:30, si terrà l’incontro “Cafè Philò. caffè FILOSOFICO-SCIENTIFICO: IL NATURALISMO RINASCIMENTALE DI LEONARDO”,uno degli eventi collateralinell’ambito del progetto “IL GENIO. 500 ANNI DI MERAVIGLIA” realizzato dall’Associazione Delle Arti in collaborazione con CREATTIVAmens e con il Centro Culturale Polifunzionale della città di Trani di Palazzo Beltrani, che gode dei patrocini dell’Assessorato alle Culture della città di Trani, Teatro Pubblico Pugliese, Festival internazionale Castel dei Mondi, Ordini degli Ingegneri e Architetti della BAT, e che vede la partecipazione del Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi di Corato, dell’IISS Aldo Moro e del Liceo scientifico statale “Valdemaro Vecchi” di Trani.



L’evento, che fa parte di un più ampio ciclo di approfondimenti culturali coordinati dall’archeologo Giuseppe Ruggiero, incentrati sulle attività del territorio di Trani negli anni di Leonardo, è focalizzato sull’approfondimento di aspetti epistemologici, letterari, artistici e scientifici del grande Genio.



Gli alunni del Liceo Scientifico “Valdemaro Vecchi” di Trani animeranno la serata con un Caffè filosofico su Leonardo focalizzandosi anche sulla biografia di Leonardo, ricca di suggestioni ed eventi epocali.



Il titolo “Cafè Philò” intende rievocare i salotti letterari parigini del Settecento, ove gli intellettuali dell’epoca, i philosophes, discutevano gli argomenti culturali, non necessariamente di complessa natura filosofica, sicuramente rappresentando un’alternativa alle modalità di discussione accademica.



Durante l’incontro, gli studenti dimostreranno anche una tesi accattivante: una connessione epistemologica tra il naturalismo rinascimentale e la nascita della nuova scienza, argomentando che lo schema concettuale alla base della rivoluzione scientifica contiene una concezione della natura e della scienza di matrice rinascimentale.



Le attività degli studenti sono state seguite dal Dirigente dell’Istituto scolastico “Valdemaro Vecchi”, la prof.ssa Angela Tannoia.



Ingresso libero.



Per ulteriori informazioni :

E-mail: info@palazzodelleartibeltrani.it

Sito web: www.palazzodelleartibeltrani.it

Tel.: 0883 50.00.44