Puglia in festa

Descrizione evento: A CENA CON LEONARDO



Mercoledì 22 maggio 2019 presso il Palazzo delle Arti Beltrani, a partire dalle ore 18:00, si terrà l’incontro A cena con Leonardo,uno degli eventi collateralinell’ambito del progetto IL GENIO. 500 ANNI DI MERAVIGLIA realizzato dall’Associazione Delle Arti in collaborazione con CREATTIVAmens e con il Centro Culturale Polifunzionale della città di Trani di Palazzo Beltrani, che gode dei patrocini dell’Assessorato alle Culture della città di Trani, Teatro Pubblico Pugliese, Festival internazionale Castel dei Mondi, Ordini degli Ingegneri e Architetti della BAT, e che vede la partecipazione del Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi di Corato, dell’IISS Aldo Moro e del Liceo scientifico statale Valdemaro Vecchi di Trani.



L’evento, che fa parte di un più ampio ciclo di approfondimenti culturali, incentrati sulle attività del territorio di Trani negli anni di Leonardo in particolare con usi, costumi, lingua parlata, architettura, scienza e cultura in generale, è focalizzato sulla cultura culinaria.

Attraverso la rielaborazione di alcune ricette scritte da Leonardo, tratte dal Codex Romanoff, i ragazzi dell’Istituto Aldo Moro prepareranno dal vivo le pietanze con l’intento di svelare un aspetto inconsueto ed inedito del Genio spaziando tra arte culinaria e divertenti curiosità.



Le attività, supervisionate e coordinate dall’Archeologo Giuseppe Ruggiero, sono state seguite dal Dirigente dell’Istituto scolastico Aldo Moro, il Prof. Michele Buonvino, e dai docenti Emiliana Buono, Vincenzo Conversano, Anna Di Pasquale, Giovanni Landriscina, Federica Paradiso e Marida Sannito.

Il servizio fotografico e le riprese saranno realizzate dalla studentessa Margherita Paradiso (classe 5B ITES).



Di seguito il programma della manifestazione:



Ore 18.00



- Performance teatrale interattiva a cura degli studenti dell’indirizzo Turistico dell’Istituto Aldo Moro (classi 3F e 4F);

- Show cooking a cura degli alunni dell’indirizzo Professionale Alberghiero Aldo Moro con elaborazione di alcuni piatti tipici del tempo di Leonardo;

- Allestimento di un piccolo buffet e degustazione delle portate.



Ore 19:30



Musica rinascimentale a cura della Prof.ssa Marida Sannito (arpa celtica) e il M° Pino Porsia (flauto).



Ingresso libero.



Per ulteriori informazioni :

E-mail: info@palazzodelleartibeltrani.it

Sito web: www.palazzodelleartibeltrani.it

Tel. e Fax: 0883 500044