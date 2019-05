Puglia in festa

Descrizione evento: L’appuntamento

Il tour di FoodAddiction in Store approda in Salento con un goloso appuntamento per iniziare a gustare i freschi sapori d’estate. Lo show-cooking si svolgerà all’interno dello Scavolini Store Casarano sabato 1 giugno a partire dalle ore 18:30. Per l’occasionela food blogger di iFoodPatrizia Laquale prepareràuna ricetta dolce, semplice e versatile, ottima per le colazioni estive: dei specialipancake alla vaniglia accompagnati da una crema al mascarpone e da una coulis di frutti di bosco.

L’ingresso all’evento è gratuito e il pubblico sarà protagonista nella preparazione della ricetta insieme alla blogger, che dispenserà preziosi consigli su come rendere più soffici i pancake.



Il tema e la ricetta

Quando si pensa a un dolce spesso si immagina qualcosa di elaborato, difficile da realizzare e che richiede molto tempo, ma non sempre è così.

Per dimostrare come in cucina gusto e semplicità possono essere sinonimi, la blogger di iFood porterà nella sua terra una ricetta dalle note americane, ormai famosa in tutto il mondo: i pancake. Frittelle dal sapore delicato, veloci da preparare e facili da accostare a tutti i tipi di creme e confetture.

Patrizia Laquale, per l’occasione, realizzerà una farcitura davvero speciale: crema al mascarpone con coulis ai frutti di bosco. Due sapori diversi tra loro ma che si sposano perfettamente in un dolce connubio.

Oltre alla farcitura la food blogger stupirà gli ospiti inserendo una piccola variante anche all’interno dell’impasto per rendere il tutto ancora più originale: l’aroma di vaniglia, che dona armonia a tutto il piatto.

Questo semplicissimo ma delizioso dolce può essere servito sia a colazione, per iniziare la giornata con la carica giusta, sia come dessert a fine pasto.

Durante l’evento, Patrizia Laquale dispenserà al pubblico alcuni suggerimenti su come conferire all’impasto la massima morbidezza cosicché ogni tipo di farcitura risulti o