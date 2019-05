Puglia in festa

Descrizione evento: Sabato 01 giugno, ore 23.00, al Villanova, in via Basento - Pulsano (Ta): I Paipers in concerto e a seguire dj set.

La band prende il nome dallo storico locale di Roma "Piper Club", pista di lancio per nuovi talenti nell'Italia dinamica dei secondi anni 60: Caterina Caselli, Equipe 84, Rita Pavone, The Rokes fino alla alla più nota creatura emersa dal Piper, Patty Pravo, "la ragazza del Piper".

Il repertorio è il juke-box di quegli anni: Ma Che Freddo Fa, Guarda Come Dondolo, Una Ragazza in Due, Quando Quando Quando, Sono Bugiarda, Bandiera Gialla, Il Geghegè, Io Ho in Mente Te.



I Paipers sono uno spettacolo vero e proprio che catapulta lo spettatore nella magica atmosfera dei sixties: musica, abbigliamento, slang, tutto è anni 60.

Line up: Don Lisi (voce), Mr. Penti (chitarra e cori), Mr. Christmas (batteria, basi e cori).

Al termine del concerto, dj set.

Ticket ridotto per chi cena 3 € - Ticket intero 5 €

Prenotazione tavoli: 3406592744 - Infoline: 3384273389.