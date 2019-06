Puglia in festa

Descrizione evento: Il Palazzo delle Arti Beltrani omaggia il jazz, patrimonio immateriale dell’umanità dal 2012, con la rassegna Jazz a Corte dal 26 maggio al 7 luglio nella Corte da poco intitolata al compianto jazzista tranese Davide Santorsola. Il modo migliore per ricordarlo e far riecheggiare note e improvvisazioni a lui care. Con il patrocinio dell’Assessorato alle culture del Comune di Trani, con la direzione artistica di Ilario De Marinis ed in collaborazione con il Circolo Dino Risi di Trani la rassegna ha l’obiettivo di divulgazione del jazz. Secondo appuntamento della rassegna con: Francesca LEONE, voce Guido DI LEONE, chitarra Fabio DELLE FOGLIE, batteria Ilario DE MARINIS, contrabbasso Gli appuntamenti di Jazz a Corte saranno tutti accompagnati da degustazioni di prelibatezze pugliesi. Inizio ore 20:30. Info & prenotazioni: 0883 500044. Ticket intero: 15,00 euro Ticket ridotto (studenti e over 65): 10,00 euro. In caso di condizione meteo avverse, il concerto si terrà nel Salone G. Beltrani.