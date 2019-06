Puglia in festa

Descrizione evento: INFORMAZIONI GENERALI



• Location: Canale di Pirro

• Durata: circa 3 ore

• Tipologia: livello escursionistico base

• Grado: medio - facile, livello E (escursionistico)

• Etá consigliata: 15+

• Anche Fido può partecipare: SI

• Punto di incontro: Viale Castelluccio, Selva di Fasano (BR) – nei pressi del "Ristorante Castelluccio"

• Coordinate GPS: N 40.820245 E 17.324129

• Contributo: leggere attentamente tutto il testo informativo

e la sezione QUOTE DI PARTECIPAZIONE”



COSA VEDREMO:



Questa è la tua occasione per vivere una notte emozionante perché ti affiderai agli specialisti delle VERE Escursioni avventura in Puglia. Esploreremo RIGOGLIOSI SENTIERI, portandoti alla scoperta In una splendida zona naturale dove potrai apprezzare una particolare trekking in un luogo molto suggestivo, protetto da un clima temperato e da un'aria particolarmente salubre;



La passeggiata sarà arricchita da didattiche ambientali ed ecologiche e da nozioni di orientamento notturno che ti faranno apprezzare ancor di più l’evento.

Questo percorso si affaccia sul territorio che dona piacevoli sensazioni di quiete, uno splendido sentiero escursionistico immerso in un paesaggio boschivo che nasconde interessanti grotte dal forte impatto emotivo. In questo favoloso mondo verrai condotto da guide esperte in facili percorsi emozionanti… e avrai la possibilità di acquisire conoscenze di geologia, carsismo, biologia, flora e fauna autoctone!



RISCOPRIAMO INSIEME UN’ALTRA “PERLA” NASCOSTA DI PUGLIA... by Night!!!



Quello che ti lascerà senza parole sarà il ritrovarti improvvisamente davanti ad un’apertura nella roccia, celata nel verde… e da quell’istante per te inizierà l’esplorazione delle caverne segrete… compresa “la caverna dei 3 Desideri”!

Narra un’antica leggenda, che chi riuscirà a raggiungere attraverso una piccola entrata una particolare stanza della grotta, avrà la possibilità di vedere presto realizzati 3 desideri… ma solo i veri esploratori potranno farcela.



L'ESCURSIONE COMPRENDE:



? Guide escursionistiche esperta a tua disposizione (AIGAE E LAGAP con RCT)

? Visita alle caverne principali di semplice percorrenza (livello escursionistico)

? Caschetti di protezione per l’ingresso (facoltativo) nella “Caverna Dei 3 Desideri”

? Nozioni base di Orientamento Notturno

? Esperienze "sensoriali" in Grotta



con un contributo pari ad euro 12 per partecipante - noleggio luce frontale speleo: euro 2 p.p. (fino ad esaurimento scorte)

BONUS: Didattica di Bio-Speleologia + servizio fotografico da scaricare dalla nostra pag FB o da ricevere via mail.



COME PRENOTARE:



ON LINE: clicca qui: www.pugliavventura.com/prenota-facile

WHATS'APP: 3774454588 LINK DELL'EVENTO: www.pugliavventura.com/programmazione

DESCRIZIONE ATTIVITA', EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI



Il trekking è di medio-facile percorrenza lungo una gravina collinare, il livello è “Escursionistico”; Itinerario su sentieri o tracce di sentiero. Può avere tratti anche ripidi, in salita e discesa, ma percorribili. Può prevedere passaggi di media facilità tra la boscaglia, i sassi e la vegetazione fitta (o tra anfratti rocciosi). Si affronta una entrata in caverna a percorrenza orizzontale. Possibilità (non obbligatoria) di affrontare un cunicolo di piccole dimensioni che richiede un movimento “strisciante” di pochi metri. Non si richiede conoscenza escursionistica specifica. Consigliata macchina fotografica.



necessario abbigliamento idoneo (scarpe da trekking, indumenti sportivi, vestiario a strati ed eventuale k-way). Si suggerisce di portare con se mezzo litro di acqua a testa.





COME RAGGIUNGERCI:

CONSIGLIO: Scrivi direttamente e semplicemente "Ristorante Castelluccio Selva di Fasano" sul tuo smartphone (nella schermata di Google) clicca "cerca" e poi clicca sul tasto "indicazioni stradali".

Potrai parcheggiare in un area pubblica adiacente al ristorante.



BE CURIOUS, STAY ACTIVE, THINK ADVENTURE!