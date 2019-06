Puglia in festa

Descrizione evento: Si terrà domenica 9 giugno, dalle ore 17 nella villetta di via Preti nel Centro storico di Molfetta “Libri sospesi nel Centro Antico”, un evento giunto alla sua seconda edizione organizzato dall’associazione culturale Artemia con il patrocinio del Comune di Molfetta e il supporto di Menorquinas e Allianz mancini Group e Farmacia Grillo.

L’evento vuole essere un momento per avvicinare i grandi e i piccini alla lettura riportando le famiglie ad un contatto diretto con la natura. Dopo la prima edizione sperimentale che è stata realizzata nell’atrio del Liceo Classico l’edizione 2019 di Libri Sospesi si terrà all’interno di uno spazio pubblico, un modo per dare consapevolezza della bellezza degli spazi verdi urbani, educare al rispetto della natura e delle cose pubbliche attraverso il Libro come denominatore comune.

Per un pomeriggio il parco si trasformerà in un villaggio della lettura dove sarà possibile assistere a letture animate con Giulia Petruzzella che coinvolgerà i bambini con le sue filastrocche e le sue storie. Il primo appuntamento si terrà alle ore 17.30 con “ Prime Rime. Filastrocche per crescere” alle ore 18.30 si terrà il secondo momento con “Rime per le mani” alle ore 19.30 invece si racconterà la storia di “Versi perversi”.

Non mancheranno le attività pratiche che vedranno i bambini prendere consapevolezza del corpo attraverso la musica e la lettura con i Laboratori “Leggo e Creo” realizzati da Teresa Tatoli per bambini dai 3 agli 8 anni, si comincia alle ore 17.30 con “Chi c’è sotto il cappello”, alle ore 18.30 seguirà il secondo laboratorio “Con le orecchie di Lupo”, l’ultimo laboratorio si terra alle ore 19.30 “A caccia dell’Orso”. I laboratori sono gratuiti previa prenotazione al seguente indirizzo email: associazioneartemia@gmail.com.



Mentre i bambini sono impegnati nelle letture e nei laboratori i genitori potranno godere di una lettura gratuita tra le panchine del parco, potranno assistere alle presentazioni di esperti che si terranno nel Palazzo Turtur, sarà un momento di confronto tra mamme, papà nonni e appassionati del tema, alle ore 18.00 – Maria Pia de Bari Fisioterapista e osteopata presenta il suo ultimo libro dal titolo “Il neonato









sensazionale” alle ore 19 Stefania Giammarino Biologa nutrizionista e Fedora Nettis educatrice e consulenti della Cooperativa Sociale Anthropos di Giovinazzo presentano “Cibiamoci. Ricette per bambini scritte da bambini, suggerimenti per genitori consapevoli”, sarà possibile confrontarsi sul rapporto bambini e cibo a tavola, la sessione di esperti e genitori a confronto si conclude con la presentazione alle ore 20 di Pierangela Rana, pediatra che illustrerà la sua ultima pubblicazione dal titolo “Come fare il pediatra di famiglia ed essere felice” con consigli sulla salute dei piccoli.

Per l’occasione sarà allestito un percorso editoriale con pubblicazioni per bambini e famiglie, le presentazioni si chiuderanno con un momento firma copie da parte degli autori.

Nel parco sarà possibile dare sfogo alla fantasia e i bambini potranno divertirsi a disegnare sul “muro della fantasia”, basterà portare un kit di colori, ad ogni partecipante sarà consegnato un cartoncino con un tema, i bambini potranno disegnare e pubblicare la foto del loro disegno sulla pagina Facebook di Artemia, il disegno che avrà ottenuto più like entro il 30 giugno 2019 gli sarà donata una piccola collana di libri per bambini .

A tutti i Bambini che entreranno nel parco sarà consegnato un braccialetto che dovrà essere indossato dai piccoli che sara identificativo del recapito di uno degli adulti accompagnatori e tutte le attività vedranno la collaborazione degli studenti del circolo dei lettori del Istituto G. Ferraris di Molfetta. Per informazioni e prenotazioni http://associazioneartemia.blogspot.it - e.mail: associaizoneartemia@gmail.com – tel. 349.5283664 -320.0261528