Puglia in festa

Descrizione evento: Nell’ambito dei solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova, che si terranno dal 09 al 13 giugno p.v. presso la Parrocchia Santa Maria Vetere in Andria, che da sempre si affida alla sua paterna protezione, ritorna anche quest’anno la rievocazione storica del “Transito di Sant’Antonio”, l’ultimo viaggio terreno del Santo da Camposampiero al santuario dell’Arcella.

La tradizionale rappresentazione sacra, giunta alla sua X Edizione, si svolgerà domenica 09 giugno 2019, per ricordare l’arrivo del Santo all’Arcella trainato su un carro e la sua morte annunciata dal grido dei fanciulli: “È morto il Padre Santo, è morto Sant’Antonio!”, secondo la narrazione dell’Assidua, la prima biografia della prima metà del XIII secolo. Il Corteo storico rappresenta uno degli eventi più suggestivi della festa: le vie del quartiere – e non solo! –, vestite a festa con i drappi del Santo e animate dallo sventolio delle bandiere, tornano a sognarsi antiche!

Gli oltre 200 costumanti, tutti “ricostruiti” con un capillare lavoro di ricerca sul personaggio e sul costume, ricreano un immaginario che riporta alla processione di quel lontano 13 giugno 1231.

Il Corteo, tripudio di stoffe e ricami, è considerato uno tra i più belli della zona, sia per il suo impatto visivo che per la ricerca storica condotta sugli abiti, decisamente attinenti all’epoca.

Itinerario del corteo:

piazza s. Maria Vetere, via Labroca, via Priorelli, via Cirillo, via Annunziata, via Manthonè, via Porta Nuova, via Federico II di Svevia, via Corrado IV di Svevia, Piazza La Corte, Piazza Duomo, via Mons. Di Donna, via D. De Anellis, Piazza Catuma, via Vaglio, via La Corte, via Flavio D'excelsis, via Flavio Giugno, via Porta la Barra, Piazza Porta la Barra, via s. Maria Vetere, chiesa.