Puglia in festa

Descrizione evento: Dal 23 Giugno, tutti i Week-end dell’Estate 2019!

• I Sabati dalle 15.00 alle 19.00

• Le domeniche dalle 9.30 alle 13.30





INFORMAZIONI GENERALI

? Location: Monopoli Nord; partenza da Cala Corvino e rotta verso Torre Incina (A/R)

? Livello: T/E (Turistico-Escursionistico)

? Durata: circa 3 ORE; distanza: circa 2,5 miglia nautiche (4,5 km)

? Grado: escursione di impegno semplice (Età minima: 14 anni)

? PUNTO DI INCONTRO: Centro Diving ‘LA SCUOLA DEL MARE’, Via Sibilla 32, Monopoli (BA)





COSA VEDREMO

Ecco per voi un’adrenalinica ‘Multi-Active-Experience’ a base di Canoa, Snorkeling, Esplorazioni di Grotte Costiere e Biologia Marina! Condividiamo le emozioni che il nostro mare ci offre da un nuovo punto di vista! “Pugliavventura” e “la Scuola del Mare” propongono la NOVITA’ ESTATE 2019: PUYAK!

Bellissima esperienza per gli amanti della Natura, SIA PER PRINCIPIANTI CHE PER ESPERTI.



Il percorso esclusivo interessa l’area nord di Monopoli e vi permetterà di apprezzare in modo SICURO e AVVENTUROSO spettacolari scenari alla scoperta di anfratti ricchi di vita marina, selvagge insenature e GROTTE nascoste. Visioni, sensazioni e bellezze rare!



L’associazione mette a disposizione diverse tipologie di KAYAK RIGIDI DA ESCURSIONE MARINA (Mono, Double, Triple, Sit-On-Top, full optional, con sedile). Come sempre sarete accompagnati personale altamente qualificato: Guide Ambientali Aigae/Lagap, Biologi Marini, Istruttori di Snorkeling. Inoltre sarete forniti di Mutino, Calzari, Jacket di galleggiamento, Maschera, Pinne e Snorkel.



Il tratto costiero per voi selezionato offre una moltitudine di ‘fattori WOW’ di una bellezza unica!! Come ad esempio:

-Le falesie a picco sul mare e le spiaggette inaccessibili

-L' “Acquario”: una grotticella ricchissima di eleganti SPUGNE MARINE e FOSSILI!

-La “Grotta delle Fate”: una celata caverna, che custodisce una piccola e affascinante spiaggia di finissima sabbia bianca, con affaccio sul mare, molto sensuale…

-L’insenatura di “Torre Incina”, suggestivo e fotografatissimo scorcio di Puglia da cartolina



Durante l’escursione vi faremo vedere alcuni fondali (SNORKELING con maschera e pinne). Ogni esperienza sarà naturalmente preceduta dal briefing di base che ti spiegherà facilmente come si usa il Kayak e cosa fare durante lo Snorkeling. Chiunque vuole avvicinarsi a questo sport (con sufficiente agilità) sarà pronto per l’avventura.





QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:



-NOLEGGIO KAYAK RIGIDI (Monoposto o Biposto) con PAGAIE

-ITINERARIO ESCLUSIVO:

-Grottoni di Cala Corvino/Grotta delle Sirene

-Grotta Pacchi/Grotta delle Nicchie

-Grotta della Draga/del Ciotolo Inciso

-L'acquario / La Grotta delle Fate

-Cala Incina

-NOLEGGIO DI ATTREZZATURA KAYAK

-Jacket Galleggiamento

-Calzari in Neoprene

-Sacche Stagne per conservare oggetti personali

-1 SNORKELING GUIDATO

-NOLEGGIO DI ATTREZZATURA SNORKELING

-Mutino, Maschera, Snorkel, Pinne su misura

-PARCHEGGIO PRESSO CENTRO NAUTICO

-GUIDE AIGAE/LAGAP (CON RCT)

-Didattiche ambientali e di Biologia Marina

-ISTRUTTORI SNORKELING PSS



CON UN CONTRIBUTO DAL VALORE di Euro 40 per partecipante.



SE SEI GIA’ STATO/A PRESENTE AD UNA DELLE NOSTRE

PRECEDENTI ESCURSIONI: prenota con almeno altri tuoi 2 amici e riceverai una riduzione totale del 15%



SE SEI ASSOCIATO: per te riduzione di 5 euro.



?BONUS PER TUTTI: Servizio fotografico digitale, da ricevere gratuitamente.

(*Quote promo valide solo fino al 28 Luglio 2019)



COME PRENOTARE



Scegli la data e riserva la tua esperienza,clicca qui: www.pugliavventura.com/prenota-facile



NB: contributi con acconto anticipato delle quote, sarete contattati via mail per i dettagli.

IL PARTECIPANTE DEVE SAPER NUOTARE E NON DEVE SOFFRIRE DI PATOLOGIE CHE COMPORTANO RISCHI IN ACQUA.



DESCRIZIONE ATTIVITA', EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI



Programma

• I Sabato alle 15.00 e le Domeniche alle 9.30: adunata dei partecipanti al punto di ritrovo: iscrizione, prova attrezzatura, vestizione e briefing.

• Spostamento con auto proprie su punto di imbarco (a 5 minuti)

• Messa in mare dei Kayak, ultimi preparativi e inizio attività (prevista dopo un’ora dal momento del briefing)

• L’escursione in Canoa, comprensiva di snorkeling, durerà circa 3 ore

• Il programma potrà subire variazioni a giudizio delle guide per motivi di sicurezza

• La distribuzione dei kayak mono/doppi sarà a giudizio delle guide in base alla composizione del gruppo.

• QUESTA ATTIVITA’ E’ ADATTA AD ESCURSIONISTI CON ETÀ E CONDIZIONI ATLETICHE E PSICO-FISICHE IDONEE ALL’EVENTO (AUTOVALUTAZIONE NECESSARIA)

• PORTARE: Costume da bagno, zainetto con acqua (almeno mezzo litro a testa) e spuntini energetici (esempio: snack, frutta secca, ecc), berretto con visiera, protezione solare, custodia per telefoni anti-acqua, asciugamano, ricambio.

• L’ATTIVITÀ È CONFERMATA CON MINIMO 4 PRENOTAZIONI E MASSIMO 8 PRENOTAZIONI PER TURNO



BE CURIOUS, STAY ACTIVE, THINK ADVENTURE!



ASDC PUGLIAVVENTURA- Escursioni Emozionali -

CF: 90046850740 P.IVA 02544960749

Registrazione ENDAS - Riconoscimento ufficiale C.O.N.I.

INFOTEL: +39 377 44 54 588 (orari: 10-13 / 16-19)

WEBSITE: www.pugliavventura.com