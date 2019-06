Descrizione evento: Sabato 22 giugno, al VILLANOVA, in via Basento a Pulsano / TA:

VASCONNESSI in concerto …. tutto su VASCO ROSSI, dagli esordi ad oggi.



Line up:

Aldo Cosa – voce

Claudio Sticchi – basso

Davide Ciura chitarra – solista

Gigi Rizzi – chitarra ritmica e acustica

Giovanni Semeraro – batteria

Fabio Lanese – tastiere & Editing



Start ore 23.30

Ticket ridotto 3 € x chi cena – ticket intero 5 €, solo spettacolo

Info line e prenotazione tavoli: 3406592744