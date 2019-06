Puglia in festa

Descrizione evento: Si accendono i riflettori a #Gallipoli, l'estate in #salento inizia ad infuocarsi ... e dal 26 Luglio e per TUTTI I VENERDì,

parte il nuovo progetto #PAMPLONADISCO c/o Picador Revolution.



Una grande area per il divertimento notturno in un ambiente fresco, nuovo e rinnovato,

la discoteca adatta a tutti e per tutti

in un ambiente caldo e tropicale, vi darà la certezza di trascorrere una bella serata in una struttura polifunzionale e pieni di servizi, dove non vi faremo mancare veramente nulla e dove niente sarà lasciato al caso, con beverage di alta qualità e con ampie Aree Privèe per le vostre prenotazioni con tavolo riservato all inclusive.



Tutti i venerdì saranno caratterizzati da un format unico nel suo genere, con tantissimo spettacolo....

..direttamente dai migliori club D'Europa avremo l'onore di ospitare il

#CIRCONERO di Firenze ....

...il circo della musica, delle passioni che urlano dentro, il circo della notte, IL CIRCO NERO !!!

*** instagram.com/circoneroitalia ***



Le sonorità della serata saranno interamente commerciali e spazieranno dalla dance, ai suoni più moderni come l'hip hop Trap e reggaeton e l'house commerciale radio edit con tutte le Hit più belle dell' estate.



Tutto questo sarà il Venerdi del Pamplona Disco - Gallipoli

dal 26 Luglio...uno spettacolo unico da non perdere!!!



Modalità d'ingresso:

- Ingresso ridotto con prenotazione;

- ingresso con Tavolo Privè (GARDEN o SKY) comprese consumazioni (con accesso agevolato salta fila)

- Free Entry ---> possibilità di PRENOTARE IL TUO INGRESSO OMAGGIO DONNA (fino ad esaurimento).



INFO E PRENOTAZIONI 3933848179



Pamplona Disco - Gallipoli c/o Picador Revolution

Sp 289 Località Fontana Gallipoli/Taviano (dalla Sp uscita “Li Sauli” direzione Lido Pizzo/Punta della Suina)

Taviano



