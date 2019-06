Yachting Club Via Ombrine, 4, San Vito (Ta)

Descrizione evento: Un grande evento si terra' allo Yachting Club San Vito (Ta) sabato 29 Giugno in consolle ci sara' Dj Ralf

dj Ralf, all'anagrafe Antonio Ferrari, rappresenta la storia del clubbing italiano dell ultimo ventennio. Tra i dj italiani più famosi al mondo, ha suonato nei migliori club del pianeta, ha anche dettato l andamento della discografia con le sue rubriche musicali, tra le quali spicca la storica Touch & Go di Discoid. Prenota subito! Rischi Sold Out! Info & prenotazioni : 340.6070633 Emiliano (Whatsapp-chiamate-messaggi).