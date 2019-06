Puglia in festa

Descrizione evento: L’Arciconfraternita di san Bernardino da Siena di Francavilla Fontana (BR) guidata dal Priore Cosimo Catanzaro, con il Procuratore dei Santi Medici Pasquale Saracino organizzano insieme alla Parrocchia dello Spirito Santo, guidata dal Parroco don Gianfranco Aquino ,le Solenni Celebrazioni In Onore dei santi Medici Cosimo e Damiano con i Fratelli Martiri e santa Maria Goretti.

Giovedi27 giugno alle ore 18,30 intronizzazione delle sacre Immagini dei santi Medici a seguire santa messa. L’intronizzazione avverrà presso il nuovo Cappellone con Altare a loro dedicato realizzato grazie all’impegno dell’Arciconfraternita e ai tantissimi devoti e benefattori che hanno contribuito. L’altare ligneo ad Intarsio è opera di Vito Prete di San Michele Salentino, del maestro ebanista Francavillese Antonio Gallone e della ditta DE Donno Infissi; l’illuminazione ed impianto elettrico della ditta Antonio Tamburrano.

La Benedizione e santa messa sarà officiata da S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Pisanello vescovo di Oria

Domenica 30 giugno 2019 alle ore 17,30 Partendo dalla Chiesa di San Sebastiano in Largo 20 settembre, si ripristina un’antica tradizione, la Processione agli Ammalati con santa Messa in Ospedale. Su invito del Priore parteciperanno diverse associazioni di volontariato e solidarietà di Francavilla Fontana compresi i beneficiari del SIPROIMI BAITI gestito da consorzio Nuvola di cooperative sociali. Per l’occasione saranno restituite alla pubblica venerazione le statue in cartapesta policroma opere del Cartapestaio Francavillese Nicola Distante Datate 1870 e restaurate dal Confratello Cartapestaio Francavillese Pietro Balsamo.

All’arrivo verso le Ore 19 circa Celebrazione della santa Messa presso l’atrio dell’ospedale “D. Camberlingo” officiata dal Cappellano Don Michele Elia e dal Parroco Don Gianfranco Aquino.

A seguire processione di ritorno verso la chiesa di san Sebastiano percorrendo via madonna delle grazie via di Vagno e via Mazzini. Dove le statue saranno custodite in maniera permanente.

Alle 21 circa presso la chiesa di san Sebastiano all’arrivo della processione inaugurazione della Mostra d’arte in onore ai santi Medici a cura della Pro Loco di Francavilla con tema “ACCOGLIENZA E PACE” ,la mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 18.00 alle 20,30.

LUNEDÌ 1 LUGLIO 2019 TRIDUO di preparazione, animato da P. Cosimo Chianura Passionista Presso la Parrocchia dello Spirito Santo; ore 19,00: GIORNATA DELLA FAMIGLIA in cui sono invitate le coppie che celebrano il 25° ed il 50° di matrimonio.

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ore 19,00: GIORNATA DELL’ AMMALATO sono invitati gli infermi per la somministrazione dell’Unzione dei Malati.

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ore 19,00: GIORNATA VOCAZIONALE Suor Nicla Chianura, missionaria salesiana, nostra concittadina, celebra il 50° di professione; sono invitate le religiose della città.

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 FESTA DEI SS. MEDICI e S. MARIA GORETTI SS. MESSE ore 7,00; 8,00; 9,00; 10,00:

ore 18,30: S. Messa presieduta da P. Cosimo CHIANURA

ore 19,00: SOLENNE PROCESSIONE dei SS. MEDICI,fratelli Martiri e MARIA GORETTI per le seguenti vie della Città. Itinerario: Via Zullino, via Pinca, via p. Serafino Marinosci, via Di Vagno, via Braida, via Simeana, via Carducci, piazza Manumento, via Dante, via San Giovanni,via Municipio , corso Umberto I, via Regina Elena, via Imperiali, via San Francesco, via Roma, Piazza Umberto I, via Immacolata, corso Garibaldi, via Crispi e Piazzale Cappuccini.

DOMENICA 7 LUGLIO 2019 ore 19,00: S. Messa celebrata sul sagrato della Chiesa di San Sebastiano.

Programma civile:

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ore 18,30: largo 20 settembre (spiazzo adiacente la chiesa di san Sebastiano )“CLASSICO GRAN CONCERTO MUSICALE MUNICIPALE” CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Diretto dal Maestro Ermir Krantia.

5/6 LUGLIO 2019 “FESTA POPOLARE DEI SS. MEDICI”

VENERDÌ 5 LUGLIO 2019 ore 21,00: “JAZZABANNA” Gruppo di Musica popolare Alto Salento \Bassa Murgia con Pizziche, Tarantelle e Quadriglie; Ospiti i ragazzi del terzo Comprensivo San Francesco, guidati dalla prof.ssa Stella Buccolieri.

SABATO 6 LUGLIO 2019

5° edizione “CAVALCATA DEI SS. MEDICI” sfilata di traini a cavallo con organetti e tamburelli devoti ai SS. Medici.

ore 18,00: partenza da via Madonna delle Grazie

ore 21,00: arrivo presso la chiesa di San Sebastiano e Benedizione

ore 21,30: KOINÈ in concerto. Musica popolare dal Salento e non. Serata patrocinata da SIPROIMI BAITI gestito da consorzio Nuvola di cooperative sociali; un ringraziamento particolare alla Pro Loco di Francavilla Fontana per la gentile e fattiva collaborazione.

Domenica 7 luglio 2019 - ore 19.00 nella chiesa di San Sebastiano ci sarà il sorteggio di una pregevole tela pittorica Opera del cav. Michele Martina donata all’Arciconfraternita di San Bernardino da Siena.

Il priore Cosimo Catanzaro, Il procuratore dei santi medici Pasquale Saracino, Il Parroco Don Gianfranco Aquino