Puglia in festa

Descrizione evento: Sabato 29 giugno 2019 ore 20.30

“IL CANTO DELLA CHITARRA” concerto

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE – CASTELLO DI GIOIA DEL COLLE

Apertura straordinaria serale ore 20:00 – 23:00

Ultimo ingresso al pubblico ore 22:30



Nell’ambito delle aperture straordinarie serali indette dal MiBAC in tutti i luoghi della cultura statali, sabato 29 giugno alle ore 20.30 il Museo Archeologico Nazionale – Castello di Gioia del Colle ospiterà il concerto Il canto della chitarra del Maestro Marco Vinicio Carnicelli.



Classe 1961, Carnicelli si diploma con pieni voti presso il Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari sotto la guida della chitarrista Linda Calsolaro e in pochi anni si distingue risultando vincitore in diverse competizioni nazionali e internazionali. Grande appassionato della musica di J. S. Bach, Marco V. Carnicelli spazia nel suo repertorio dalla musica rinascimentale a quella barocca, dalla composizione moderna al sound contemporaneo: tale ricchezza espressiva ed esecutiva gli consente di costruire programmi in grado di coinvolgere uditori diversi. In occasione del concerto “Il canto della chitarra” il Maestro eseguirà musiche di diverse epoche legate al vastissimo repertorio internazionale.



La manifestazione in programma è compresa nel biglietto ordinario.



Per l’occasione il Museo Archeologico Nazionale di Gioia del Colle osserverà apertura straordinaria serale dalle ore 20:00 alle 23:00 con ultimo ingresso consentito al pubblico fino alle 22:30.



Info:

Nova Apulia – Castello di Gioia del Colle

Tel: +39 080 3491780

Mail: castello.gioiadelcolle@novaapulia.it



Museo Archeologico Nazionale di Gioia del Colle

Piazza dei Martiri del 1799, n.1 – 70023 Gioia del Colle



