Descrizione evento: Da venerdì 23 a domenica 25 agosto, a Bisceglie, cittadina della costa Nord della Puglia, avrà luogo la decima edizione di Libri nel Borgo Antico. Festival di lettera-tura che ospita oltre 150 autori: nomi noti del panorama letterario, televisivo, sportivo presenteranno le loro novità editoriali. Le vie e le piazze del suggestivo centro storico biscegliese saranno invase da scrittori, amanti della lettura, curiosi: una vera festa della cultura. Spazio anche allo Scambialibro e a eventi collaterali, gratuiti, come le letture per bambini e una Masterclass per aspiranti scrittori. Per informazioni: www.librinelborgoantico.com - 0803960970.