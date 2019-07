Puglia in festa

Descrizione evento: Sabato 6 luglio 2019 alle ore 19.00 presso Casa Museo Vestita ci sarà l’inaugurazione della Rassegna Internazionale d’Arte “Le Vie dei Colori” giunta alla settima edizione. Le opere degli artisti saranno in esposizione dal 6 al 14 luglio con apertura al pubblico tutti i giorni dalle 19.00 alle 21.00. Evento ideato e curato dalla Precis Arte di La Sorsa Lucia. Interverranno al vernissage di sabato 6 luglio, il maestro ceramista Mimmo Vestita, la responsabile della Precis Arte e curatore della mostra Lucia La Sorsa, il direttore artistico Vincenzo Massimillo, la poetessa Sara Leo ed il poeta Antonello Vozza. Quest’anno le vie dei colori si trasformano eccezionalmente in un doppio evento: il Premio Leonardo da Vinci 2019 (a 500 anni dalla morte del grande genio) e Taglieri d’Autore 2019. Leonardo di ser Piero da Vinci (15 aprile 1452 – 2 maggio 1519) è stato un inventore, artista e scienziato italiano, uno dei più grandi geni dell’umanità che rivoluzionò sia le arti figurative sia la storia del pensiero e della scienza. Leonardo, oltre il tempo, oltre lo spazio, il più grande Genio del Rinascimento. La Precis Arte conferirà in data 6 luglio il Premio Leonardo da Vinci 2019 ai seguenti artisti: Gabriella Di Natale (Piazza Armerina, Enna), Daniela Bussolino (Castello di Annone, Asti), Elio Rubini (Roma), Caterina Caldora (Pescara), Guillermina Rivera “Guikni” (Città del Messico), Egidio Bitonto (Taranto), Paola Balestra (Francavilla Fontana, Brindisi), Giuseppe La Sorsa (Pulsano, Taranto), Rita Intermite (Grottaglie, Taranto), Rita Azzurra Daloia (Taranto), Simona Paciulli (Taranto), Ercole Gino Gelso (Bologna), Angelo Monte (Lecce), Tina Quaranta (Grottaglie, Taranto), Giuseppa Maria Gallo (Taranto), Rita Vitaloni (Savona), Tina Bruno (Trinitapoli, BT), Max Di Gioia (Ruvo di Puglia, Bari), Luca S. (Bari), Vincenzo Rossi (Napoli), L.G. (Potenza). Le vie dei colori giunte alla settima edizione, continuano il suo viaggio su un sentiero lastricato di tessere di un coloratissimo puzzle frutto delle opere degli artisti e che anno dopo anno si arricchisce di nuovi interpreti. Oltre al Premio sarà inaugurata la mostra dei Taglieri d’Autore. Un semplice tagliere di legno, da oggetto dipinto e raffigurato nei quadri ad opera d’arte si trasforma in supporto per l’estro artistico. Gli artisti con grande impegno si sono cimentati in questa nuova esperienza e senza timore hanno affidato la loro creatività ad un supporto così particolare. Con tecniche varie e con grande varietà di soggetti e forme i taglieri si presentano all’osservatore con colori vivaci, seppure con tecniche diverse. In esposizione i taglieri d’autore dei seguenti artisti: Giuseppe La Sorsa, Luca S., Ercole Gino Gelso, Simona Paciulli, Suzana Lotti, Anna Marinelli, Giuseppa Maria Gallo, Tina Bernardone, Rita Intermite, Guillermina Rivera “Guikni”, Gabriella Di Natale , Vincenzo Massimillo, Lucia La Sorsa, Anna Maria Paciulli, Rebus Junior, Vincenzo Rossi, Veronika Karta, Speranza, Michele Mc. Maggiori informazioni sull’evento saranno pubblicate sulla pagina facebook della Precis Arte e sul sito web www.precisarte.jimdo.com.