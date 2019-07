Puglia in festa

Tango Renato-servizi per l'archeologia e il turism

Descrizione evento: Visita guidata teatralizzata con la compagnia Il Teatro del Viaggio all'interno della Domus romana di Colle Montescupolo.

Il primo ad accogliervi sarà Dante, che traghetta gli spettatori nel regno dell'Oltretomba incontrando Paolo e Francesca; poi Enea che arriva negli Inferi trovando Didone, la regina fenicia che si è appena uccisa per colpa sua; il terzo è Orfeo che con il suo canto sublime riesce ad ammansire persino il terribile Cerbero e riportare la sua Euridice sin quasi sulla soglia del mondo dei mortali.

Spostandosi nel sito insieme agli attori, gli spettatori-visitatori si lasciano affascinare dell’originalità della messinscena e dall'incanto dei versi.



Ticket singolo in prevendita a 8 €, ticket coppia a 15 €, ticket last minute 10 €.

Minori esenti dal pagamento ticket

Info e prenotazioni al 3338856300, tramite WhatsApp o Pagina Facebook

L'evento è a cura della Tango Renato