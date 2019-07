Puglia in festa

Descrizione evento:

Omaggio ai grandi autori della musica italiana...



Da mercoledì 17 luglio, prende il via, al Villanova (Pulsano / TA), la seconda edizione della rassegna. “ I grandi autori della musica italiana. Sette gli appuntamenti che si svolgeranno prevalentemente di mercoledì.



Mercoledì 17 luglio: BANANA REPUBLIC BAND, cinque musicisti un pò folli che amano divertirsi e far divertire suonando tutta quella musica italiana che negli anni ha fatto ballare, innamorare ed emozionare tante generazioni.

Line up: Giuseppe Sikkio Cavallo – Voce, Angelo Scarci - basso e cori, Carlo Rossi – batteria, Andrea Manco - chitarra classica e Giovanni Pagliaro - chitarra acustica.



Mercoledì 24 luglio: INGRESSO LIBERO "OMAGGIO A RINO GAETANO". Il progetto della band, è di ricordarne la storia attraverso le sue canzoni, dagli esordi di "Ingresso libero" al successo e l'ironia di pezzi come "Ma Il cielo è sempre più blù", "Gianna", "Nuntereggae più", "Berta filava", "Mio fratello è figlio unico", " Ahi Maria", fino all'album "E io ci sto" che precede la sua tragica morte, lasciando spazio anche alle sue canzoni meno conosciute, dove dietro al nonsense si celano testi di profonda e lucida denuncia sociale dell'Italia degli anni '70 e un messaggio ancora oggi potente e quanto mai attuale.

Line up: Luigi Paciulli - voce e chitarra, Valeriano Zilio - chitarra solista, Cisky Chiarelli - batteria, Cosimo Sabatelli - basso, Paolo Burattini - sax e Marco Burattini - tastiera e cori.



Mercoledì 31 luglio: LE STORIE DI TUTTI I GIORNI “TRIBUTO AI POOH e RICCARDO FOGLI”, uno spettacolo bello da vedere, da ascoltare e da cantare dedicato agli amanti di questa grande band italiana.

Line up: Giuseppe Di Pierro - tastiera e voce, Angelo Carucci – chitarra e cori, Emanuele Blasi: basso e cori,

Domenico Limburgo – batteria e Isabella Laricchiuta – cori.



Mercoledì 07 agosto: LATO B “IL CANZONIERE DI LUCIO BATTISTI”.

Lucio Battisti nel 1970, all'apice del successo, decise di smettere la propria attività live e non fece mai più un concerto per tutta la vita.

Il "Lato B" è un progetto che nasce dalla voglia di riprendere il percorso laddove si era interrotto...

Leo Pari, Gianluca De Rubertis (Studio Davoli, Il Genio), Dario Ciffo (Afterhours, Lombroso) e Lino Gitto (Dellera, Green Like July) si uniscono per eseguire canzoni indimenticabili come "Ancora tu", "Con il nastro rosa", "Il tempo di morire", "Mi ritorni in mente", "Il mio canto libero", "Pensieri e parole", E penso a te" e tantissimi altri classici di Battisti-Mogol anni '70, senza tralasciare gemme più nascoste come "Dio mio no", "Comunque bella" , "Amore caro, amore bello", "L'aquila", "Confusione" e tante tante altre.

Un omaggio al più grande musicista italiano di tutti i tempi, che si tramuta in uno spettacolo lungo più di 2 ore, capace di coinvolgere e far cantare e ballare il pubblico di ogni età.

Line up: Dario Ciffo - voce, chitarra elettrica, Gianluca De Rubertis - voce, basso e piano e Lino Gitto – batteria.



Martedì 13 agosto: “RICOMINCIO DA DUE”, dal 2014 il primo ed unico spettacolo in ricordo ai grandi PINO DANIELE e MASSIOMO TROISI. Il giusto connubio tra teatro e musica d’autore. In questi 5 anni di attività e più di 400 live fatti in gran parte d'Italia il progetto nelle sue molteplici formazioni, spettacoli musicali e teatrali ha sempre regalato forti emozioni tanto da essere notati e chiamati a far parte dell'associazione Casa Massimo Troisi fondata da Luigi Troisi fratello di Massimo.

Line up: Silvano Santacroce - chitarra e voce, Bruno Fontana - piano, Giuseppe Salomone - basso, Luigi Infante - batteria, Angelo Cataldo - attore e Sabatino Speranza - sax.



Mercoledì 21 agosto: VASCONNESSI “TUTTO SU VASCO ROSSI DAGLI ESORDI AD OGGI”. I Vasconnessi sono una tribute band tarantina che esegue con fedeltà le vecchie e le nuove canzoni di Vasco Rossi. Della band è stato scritto che ogni sua esibizione è un “affresco rock” che non si può dimenticare.

Line up: Aldo Cosa – voce, Claudio Sticchi – basso, Davide Ciura -chitarra solista, Gigi Rizzi – chitarra ritmica e acustica, Giovanni Semeraro – batteria e Fabio Lanese – tastiere & Editing.



Mercoledì 28 agosto: I MALTESI “OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE’”. L'idea di proporre un tributo a Fabrizio De André nasce per la smisurata passione che lega indistintamente tutti i componenti della Band alla musica del grande cantautore genovese.

Indubbiamente, la straordinaria somiglianza della voce di Dario Di Stefano è il valore aggiunto per un ensemble che ripropone fedelmente gli arrangiamenti originali, nonché quelli (splendidi e molto ricercati) dell'ultimo tour di De André. Maltesi hanno in repertorio più di 60 brani della discografia di De André e, oltre a proporre una scaletta classica che comprenda Bocca di Rosa, Andrea, Il Pescatore, Un Giudice, La guerra di Piero, Volta la Carta per concerti di piazza in cui il pubblico "vuole sentire" i grandi classici, offrono situazioni assai particolari nelle quali eseguono integralmente interi album.

Parliamo – in particolare - di "Non al denaro, non all'amore, nè al cielo" e "La buona novella"

Line up: Dario Di Stefano – voce e armonica a bocca, Roberto Antonacci - chitarra classica, acustica, elettrica e cori, Giuseppe Bruni – batteria e loops, Francesco Corallo - chitarra classica, acustica e cori, Lorenzo "Freccia" D'Urso – tastiera, chitarre, bouzouki e cori, Angelo Verbena - basso, contrabbasso e armonica a bocca, Michele De Luisi – violino e mandolino, Pierpaolo Mingolla - fisarmonica e Marika Zingaro – voce e percussioni.



Per ogni concerto: Start ore 22.30 – Ticket intero 5 € - Ticket ridotto, per chi cena, 3 €.

Infoline e prenotazioni: 3406592744.