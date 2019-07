CENTRO STORICO - VIA GARIBALDI VIA GARIBALDI

Descrizione evento: Quest’anno giunti alla decima edizione, Gi. Ri. d'Arte è l’appuntamento con la cultura, la musica, l'arte ed i sapori della tradizione enogastronomica; Gi. Ri. d'Arte, una delle manifestazioni di punta del periodo estivo Ginosino con un sempre più apprezzato programma che non smette di stupire sia per la qualità delle presenze artistiche, sia per l’elevato numero di visitatori.

https://www.youtube.com/watch?v=z8DGl7Xv4z8