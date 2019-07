Puglia in festa

Descrizione evento: Sabato 10 agosto, alle 4.30 del mattino



Bisceglie come Ravello: il 10 agosto arriva il concerto all’alba

Più di 50 orchestrali si esibiranno in un concerto alle primi luci del mattino



Una bellissima città, Bisceglie, con il suo anfiteatro, un’orchestra di oltre 50 elementi, le stelle della notte di san Lorenzo che lasciano il posto al nuovo giorno, il sole che si erge dal mare, la colazione consumata insieme a suon di musica.

Questi gli ingredienti salienti del concerto ‘Sol dell’Alba’ che avrà luogo sabato 10 agosto, a partire dalle primissime luci del mattino (4.30 circa) presso l’Anfiteatro Mediterraneo di Bisceglie e mira a divenire evento di punta dell’estate biscegliese.



La manifestazione, organizzata dall’Orchestra Filarmonica Pugliese, realtà musicale che ha già calcato i palcoscenici di prestigio di Puglia, è stata inserita nel cartellone eventi cittadino e gode anche del patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, oltre che del Comune di Bisceglie.



L’evento si rifà allo spettacolo di Ravello, il famoso ‘Concerto all’Alba’ che è giunto alla 67esima edizione, ma per il territorio pugliese si tratta di una novità assoluta, al punto che gli organizzatori l’hanno definito un ‘esperimento di magia e suggestione’.



I biglietti sono già disponibili sul circuito ITicket (link: https://www.i-ticket.it/eventi/sol-dell-alba-2019-teatro-mediterraneo-bisceglie). Nel frattempo, sulla pagina fb dell’evento è già partito il contest per vincere biglietti omaggio.