Puglia in festa

Descrizione evento: Nella splendida cornice del Castello medievale, uno degli attrattori turistici più importanti della nostra città, la Pro loco organizza la 3^ edizione della Sagra “Do Fr’sedd e du Pen Cunzet” allietata dai “Seventy Level”, una band del sud Italia, precisamente della provincia di Lecce, che dal 2000 vanta numerosi Live in tutta Italia. Il Funk e la disco sono la chiave del loro successo, due generi musicali che coinvolgono interamente il pubblico creando una sorta di feeling con il sound e la band stessa. Tradizione e folklore ispireranno questa sagra, giunta alla terza edizione, che si terrà nella serata del 1° agosto c.a e che rientra nelle manifestazioni del ricco cartellone di eventi pianificato dall’Assessorato al Turismo della città di Massafra. Nell’atrio del castello medievale anche i prodotti enogastronomici tipici contribuiranno ad offrire un suggestivo racconto per immagini del territorio e dei sapori che lo contraddistinguono. A tal fine sarà l’occasione, visto il legame stretto col territorio Pugliese e Massafrese, proporre al pubblico la birra Dreher, uno dei prodotti che rappresenta l’eccellenza della nostra terra. Pertanto, in piazza D’Armi, ad accogliere i visitatori, ci sarà il ritmo coinvolgente dei Seventy Level e non mancherà l’occasione per cimentarsi nel ballo e scatenare il divertimento. Mentre per gli amanti della buona tavola, la Pro Loco Città di Massafra ha pensato la degustazione della regina delle tavole estive pugliesi: la frisella.

Condita nei modi più disparati, la sfiziosa alternativa al pane arriva dalla tradizione contadina che dalla terra sa trarre le eccellenze, i capolavori del gusto grazie alla preziosissima collaborazione dei panificatori e ristoratori locali coinvolti nell’iniziativa di promozione territoriale. La sagra “Do fr’sedd e du pen cunzet” firmata Pro Loco Città di Massafra, come lo scorso anno, si rivelerà dunque un successo suggellato dalla copiosa affluenza di pubblico e grazie soprattutto al prezioso supporto di molte realtà imprenditoriali che da sempre sostengono le iniziative Pro Loco. L’evento rientra tra le attività di animazione capace di incrementare i servizi rivolti ad un turismo ecosostenibile attraverso l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale.

Buona Massafra, buona Estate

#YesMassafra