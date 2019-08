Puglia in festa

Non definito

Descrizione evento: Mentre si percorrono le strade di Massafra o si costeggia la gravina, è doveroso fare una sosta all’interno delle Chiese rupestri, dove è possibile lasciarsi alle spalle la modernità ed immergersi nella spiritualità di piccoli santuari ricavati nella roccia.

Celate nel centro abitato, le chiese della Candelora, Sant’Antonio Abate e di San Leonardo sono luoghi ricchi di simbologia e di religiosità, dove il fascino dell'architettura in negativo incontra quello degli affreschi rupestri per creare un patrimonio ineguagliabile.

????Al termine una sfiziosa degustazione.

?L'attività rientra nell’ambito del programma “Massafra Estate 2019”, il cartellone di eventi organizzato dalla città di Massafra – Assessorato al Turismo e alla Cultura.

Punto di incontro: ????info point Piazza Garibaldi c/o Municipio

????ore 18.30

????ATTIVITÀ GRATUITA

???? 27 Luglio- 3 e 31 Agosto

????PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

????Tel. 099/8804695 - 3385659601

????info@massafraturismo.it

#YesMassafra