Prendi Luna Book & More via O. Tupputi, 15

Descrizione evento: PAINT WITH A DRINK è arte divertente, non arte raffinata. Invita i tuoi amici, sorseggia la tua bevanda preferita e goditi le istruzioni passo dopo passo con la nostra artista. È una colorata atmosfera di festa in cui lasciarsi alle spalle le preoccupazioni e tornare a casa con un quadro unico creato da te.