Puglia in festa

Descrizione evento: La Ferrari 488 GTB e la Lamborghini Huracan Lp 610-4 di We Can Race sfrecceranno per la prima volta in assoluto al Circuito della Murgia a Cassano D.M. (Bari) sabato 27 luglio 2019. In un esclusivo evento di driving experience, guida in pista, tutti potranno scegliere, previa prenotazione su www.wecanrace.it o 351.84.84.002 - 800.500.566, di mettersi al volante di uno di questi bolidi da oltre 600 cavalli per sentire addosso l'adrenalina pura che vivono i Piloti Professionisti. Il sound inconfondibile del rombo dei motori, accelerazioni brucianti e frenate mozzafiato andranno in scena lungo questo splendido circuito regalando emozioni uniche, impreziosite con foto e video irripetibili. In tribuna l’ingresso sarà gratuito. Esperienza per tutti: bambini, donne, non patentati e diversamente abili grazie ai vari servizi del Giro Mozzafiato e del Taxi Supercar. Per la prima volta nel Lazio, arriva anche l’assoluto servizio esclusivo del Taxi Supercar, un giro turistico in pista come passeggeri ideato in particolare per le persone che presentano disabilità e che soffrono la grande adrenalina offerta dal Giro Mozzafiato (richiestissimo per bambini, donne e non patentati), in cui i Piloti raggiungono velocità incredibili. Per maggiori info e prenotazioni agli eventi di We Can Race visitare il sito https://diventapilota.wecanrace.it/guida-in-pista/esperienza-di-guida-in-pista-a-bari/ o contattare i numeri 351.84.84.002 - 800.500.566. È possibile vivere gli attimi principali di questa esperienza guardando il seguente video: https://www.youtube.com/watch?v=Iy0fF4cQeBE&