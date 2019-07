Descrizione evento:

Circuito di Teatro, Danza, Musica e Cultura ADMOVEOAdmoveo., distante dai circuiti ufficiali, nonché lontano dalla massificazione della proposta artistica attualmente ridondante.Admoveo favorisce un rapporto attivo tra artisti, pubblico e territorio, propone nuove frontiere di comunicazione,offre linguaggi sperimentali e tematiche scomode ma popolari, in quanto vicine alla collettività.In questa prospettiva, la rassegna AdmoveopresentaUn testo crudo e potente scritto dall’oncologo italiano residente negli Stati Uniti,, conper la regia diIn uno spazio scarno ed evocativo, elegante ed apparentemente immobile, suoni stranianti e musiche intime, intense, talvolta briose, guidano Giobbe in un percorso attraverso il “proprio tempo”. La protagonista, una donna borghese malata terminale, si trascina, si ribella, si racconta, in un continuo alternarsi di passato e presente, all’interno di una scacchiera teatrale, in cui ella stessa muove le pedine dei propri ricordi.Le presenze più significative del suo vissuto si animano attraverso la voce di una donna dilaniata, non tanto dal cancro e dalla morte imminente, quanto da un costante senso di colpevolezza, dall’ipocrisia, dalla compassione, dai giudizi del mondo che la circonda. Èsola Giobbe, ma è ancora viva, non importa per quanto. Rivendica il diritto di essere ascoltata alla stregua di chiunque altro. Si riconosce tra quei reietti confinati ai margini della società e disperata interpella Dio, tra dolore e rabbia, aggrappandosi, sempre, seppur in un atteggiamento critico, a quella confortevole fede che l’aveva accompagnata sin da bambina.Pensieri sepolti, sotto la coltre fittizia di una vita ordinata e ordinaria, dedita agli altri, si rivelano. Una crescente consapevolezza ed un’amara lucidità concedono a Giobbe una visione nuova di sé, del mondo, tanto aspra quanto, forse, pacificante.Il testo di Balducci è stato premiato nel 2017 al Premio Attore Artemisia di Bari.Messa in scena a cura diper una produzionein collaborazione conL'intero progetto è promosso dall'Associazione Admoveo in collaborazione con Formediterre.Con il sostegno di: AMARUM del Liquorificio Fiume di PutignanoAdmoveo è supportato da: CNA Puglia, FAI/Delegazione di Bari, Technè (Alberobello), Imago-i Danzattori (Alberobello), La Comunità Fratello Sole (S. Severa/Gioia del Colle), U.P.T.E. (Putignano)Masseria San Nicola (PUTIGNANO - S.P. per Gioia del Colle)333/1776789