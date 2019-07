Puglia in festa

Descrizione evento:

Mercoledì 31 luglio, al Villanova, in via Basento a Pulsano (TA), per la rassegna "OMAGGIO AI GRANDI AUTORI DELLA MUSICA ITALIANA":

LE STORIE DI TUTTI I GIORNI “TRIBUTO AI POOH e RICCARDO FOGLI”, uno spettacolo bello da vedere, da ascoltare e da cantare dedicato agli amanti di questa grande band italiana.

Line up: Giuseppe Di Pierro - tastiera e voce, Angelo Carucci – chitarra e cori, Emanuele Blasi: basso e cori,

Domenico Limburgo – batteria e Isabella Laricchiuta – cori.