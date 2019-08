Puglia in festa

Descrizione evento: 1^ CORSO DI CUCINA LOCALE

“Gusta la tradizione”

Sabato 5 Agosto alle ore 18.00 nel giardino dell’auditorium Santa Maria degli Angeli a Chieuti, inizieranno i laboratori di cucina locale Chieutina.

Nel primo appuntamento andrà in scena la presentazione del laboratorio dedicato alle paste locali: cicatelli, orecchiette, cavatelli, pasta con la chitarra. Il secondo appuntamento sarà dedicato ai dolci tipici della tradizione: Caragnole, Cartellate e il famoso zucchero di copertura lavorato su marmo essenziale per la rifinitura di tante delizie dolciarie Chieutine. Ultimo appuntamento vedrà l’apprendimento di pane e pizza in teglia.

Le materie prime locali a kilometro zero saranno e le mani di venti pastaie la faranno da protagoniste.

La docente che si occuperà di venti pastaie emergenti sarà “nonna Michelina” una splendida professionista ottantenne che da una vita produce con le sue mani chili di pasta fresca, si susseguiranno altre docenti esperte e professionisti del settore.

Sanabea e Orto Corona, due aziende agricole del luogo attive sul territorio in fatto di animazione e movimentazione culinaria locale ( oltre che di prodotti sani e genuini), daranno vita ad una vera e propria “cooking class” che avrà come valore aggiunto location di tutto rispetto.

Dal giardino dell’auditorium Santa Maria degli Angeli al bellissimo borgo incantato di Ripalta, passando per la marina di Chieuti sino al Belvedere del Paese.

Attraverso il cibo sarà interessante conoscere e far conoscere questo piccolo borgo, fatto di semplicità e tradizione. Ricco di storia gastronomica e di prodotti d’eccellenza.

Le iscrizioni sono ancora aperte, per qualunque informazione e prenotazione corso

Chiamare al 3496270518 oppure scrivere a sanabeainfo@gmail.com



La coordinatrice