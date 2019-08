Puglia in festa

Descrizione evento: “Oggi sai che voglio fare. Fare come quando piove e io mi scordo l'ombrello”, dopo i palloncini bianchi con i led e le vele, l’ottava edizione della Notte Bianca di Castellaneta nasconde in questa citazione, il prossimo allestimento che stupirà le migliaia di persone pronte ad affollare, il 14 agosto, le vie del centro città.

Realizzata in collaborazione con il DUC, la Confcommercio e col Patrocinio dal Comune di Castellaneta, Assessorato Cultura e Spettacolo, la Notte Bianca offrirà come sempre, grandi occasioni d’acquisto e affari unici, con prezzi scontatissimi in tutti i negozi. Ogni via del Centro sarà divisa in piccoli quartieri, nei quali saranno aperti fino a tardi sia i negozi, sia gli stands del Mercatino di Santeramo Antica. Bellissimi artisti di strada si esibiranno tutta la notte e una Street Band Show, con musica, danze e una coinvolgente animazione per i più piccoli, porterà allegria e suoni per le strade. All’ingresso di Via Roma, si potranno ascoltare il duo chitarra e voce, JinWoo, mentre al Bar 74011, di Via San Francesco, sono attesi i Jova Club, Jovanotti tribute band, per vivere il successo dei concerti più affollati dell’estate 2019 e per poi concludere la notte col dj set di Paride Pavone. Per chi ama il genere Latino Americano e i cocktail afrodisiaci, in Via San Martino, il bar La Caffetteria vi aspetta tra allegria e sorrisi. Libri e pittura, in Via San Francesco, saranno made in Castellaneta con una vetrina importantissima per i nostri giovani, oltre al duo comico “Squlibrio”. Giochi di fuoco illumineranno la Piazza del Comune e non mancheranno stands gastronomici; sarà presente la Obsession Dance Accademy, con una favolosa esibizione di balli presso la Passeggiata. Viale Verdi si riconferma la via del buon cibo; così come Via Regina Margherita e Via Cavour offriranno le migliori focacce, panzerotti e kebab tra esibizioni di artisti che giocano con i tessuti ad altezze stratosferiche e profumi appetitosi. La carne al fornello sarà presente tra Via Mauro Fasano e Via San Francesco e in fine il buon cibo tipico, è una prerogativa di Via San Rocco, mentre su Via Roma presenteremo delle sorprese culinarie uniche, oltre ad esibizioni di free style col pallone da rimanere a bocca aperta. Però, a mezzanotte tutti in Piazza del Comune, col naso all’insù, per ammirare una incredibile sorpresa, ricca di romanticismo e luce.