Puglia in festa

Descrizione evento: Sentieri notturni. Aspetti materiali della cultura del vivere in grotta a Massafra. Sabato 24 Agosto alle ore 19.00, le guide turistiche dell’Info Point di Massafra vi aspettano, muniti di torce, lanterne o lampade frontali, per condurvi per mano alla scoperta del villaggio rupestre medievale di Santa Marina, nella gravina di San Marco, “illuminandovi” sugli aspetti storici, artistici, archeologici, sociali e materiali del cultura del vivere in grotta a Massafra, Tebaide d'Italia. Al termine dell'escursione serale è prevista una degustazione di vino, olio e prodotti tipici, preparati secondo le ricette della tradizione culinaria locale. L'attività rientra nel cartellone di eventi #YesMassafra pianificati dall'Assessorato al turismo Punto di incontro: Piazza Garibaldi c/o Municipio ????ore 19.00 ????ATTIVITÀ GRATUITA ???? 24 Agosto ????PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ????Tel. 099/8804695 - 3385659601 ????info@massafraturismo.it