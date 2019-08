Descrizione evento: Il 16, 17 e 18 agosto a Putignano si fa festa con “Botteghe Aperte”, l’evento organizzato dalla Fondazione Carnevale di Putignano dedicato alla promozione della cartapesta e dei tesori della città. Laboratori, musica e gli imperdibili carri allegorici in cartapesta saranno i protagonisti di un lungo weekend all’insegna del divertimento, della tradizione e della cultura. Ospite d'eccezione Enzo Avitabile, in concerto nella serata inaugurale. L'evento si concludera' con l'attesa Corrida. Appuntamento in Largo Padre Lerario (ex capannoni di carnevale)