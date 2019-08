Puglia in festa

Descrizione evento: Doppio appuntamento con "Le Corde del Mediterraneo", a Molfetta l'Orchestra "De Falla".



Nel calendario degli eventi dell'Estate Molfettese a cura dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Molfetta, è divenuto ormai un appuntamento fisso quello del festival "Le Corde del Mediterraneo", organizzato dall'Associazione "La Nota di Volta".



Doppio appuntamento quello previsto nell'edizione 2019: il 17 agosto, nella Chiesa di San Pietro a Molfetta sita nell'omonima via del Centro Storico, dalle ore 20 ci sarà la doppia esibizione (ingresso gratuito) delle chitarre classiche del maestro Sabino de Bari, che eseguirà brani da lui composti, e di Bianca Maria Minervini, giovane chitarrista molfettese che intepreterà le celebri composizioni di Castelnuovo Tedesco e Duarte.



Nella serata successiva, questa volta presso il Teatro di Ponente, (inizio ore 21.30, biglietto 6€) sarà la volta dell'esibizione della famosa orchestra di chitarre barese "De Falla". L'orchestra da rivelazione è ormai una realtà tangibile e concreta che propone un nuovo modo di fare musica rivisitando, in chiave chitarristica, il repertorio classico di svariati generi musicali (da Bach a Joplin, da De Falla ai classici della musica partenopea). La realtà nasce a Bari quasi venti anni fa dall'idea del Maestro Pasquale Scarola, attuale direttore, con l’intento precipuo sia di diffondere la musica per chitarra sia di valorizzare i nuovi talenti già affermati a livello nazionale, tanto da poter parlare di una “scuola chitarristica barese”.

L'orchestra è unica nel suo genere a livello nazionale, visto che comprende al suo interno oltre alle chitarre anche strumenti a fiato ed a percussione riuscendo a coinvolgere qualsiasi tipo di ascoltatore.



Ad aprire la serata ci sarà il duo indiefolk "If We Had Wings" composto dal chitarrista italo americano Matteo Maggi e dal molfettese Mauro Massari con dei brani dalle sonorità che spaziano dal gospel al bluegrass fino alla contemporanea Americana Music.



Corde di chitarre che pizzicate producono suoni, suoni di una città bagnata da un mare che accoglie ma che respinge e che restituendo sempre verità, "pizzica", purtroppo o per fortuna, la vita di tanta gente.



- - -



* Info: La Nota di Volta - 347/0916360.



* Ingresso gratuito 17 agosto, biglietti serata 18 agosto costo 6€.



* In vendita presso: CIN CIN BAR MOLFETTA (Corso Dante Alighieri), MUSICANDO - GIOVINAZZO (Via A.Gioia 66), BISCEGLIE ARTE (Via della Repubblica 56A), TRANI - VINERIA SENZA CUCINA (Via G.Bovio 171).