Descrizione evento: SONORA in tour...mercoledì 21 agosto, siamo in festa!

Vi aspettiamo all'Hotel Akropolis (Vico 1° Seminario, 3 - Città Vecchia, Taranto), dalle 19.30 alle 02.00, per il II° atto di una "sonora" festa in TERRAZZA.

Tra analogico e digitale, i ritmi che hanno scaldato le dance floors dagli anni'60 ad oggi.

Dj set: Ciro Merode, Vincent Nieddu and friends.

Ingresso con prima consumazione alcolica, 7 €.

Per info: 3384273389 (Artesia)