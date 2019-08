Descrizione evento:

Circuito di Teatro, Danza, Musica e Cultura ADMOVEOAdmoveo: muovere verso, una prospettiva, una possibilità di fare teatro, fare arte, senza compromessi.Martedì 27 Agosto, ADMOVEO prosegue la nuova stagione estiva in Masseria San Nicola con lo, di Maura Gigliotti, con Senith.Lo Schizzo è la storia di un passaggio dalla vergogna all’orgoglio. Sara, una donna di circa quarant’anni, due figli e un marito-padrone. Quando il suo matrimonio si sgretola per l’insoddisfazione esistenziale, comincia, tra mille contraddizioni, ad affacciarsi ad altre esperienze sessuali, reagendo ai sistemi di falsi valori che l’hanno ingabbiata. Scopre gradualmente la propria dimensione erotica, l’eiaculazione femminile, che dapprima ignora e vive con vergogna, timore, temendo di essere malata. In una struttura temporale sospesa continuamente tra flashback, anticipazioni e presente, Sara ritrova, in maniera anche tortuosa e sofferta, l’amore e il sesso. In definitiva, se stessa.Admoveo proseguirà con altri due appuntamenti in Masseria San Nicola nei mesi di Agosto e Settembre: venerdì 31 con "Peace – War, drugs & liver to pieces", di e con Nicola Eboli // giovedì 5 con False Hamlet – Opera teatrale in Fa Maggiore, di Andrea Cramarossa, con Isabella Careccia e Federico Gobbi.L'intero progetto è promosso dall'Associazione Admoveo in collaborazione con Formediterre.Con il sostegno di:del Liquorificio Fiume di PutignanoAdmoveo è supportato da://(Alberobello) //(Alberobello) //(S. Severa/Gioia del Colle) //(Putignano)Masseria San Nicola (PUTIGNANO - S.P. per Gioia del Colle)333/1776789