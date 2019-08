Puglia in festa

Descrizione evento: Domenica 1 settembre alle ore 20:30 imperdibile appuntamento con la De Ville Blues Band in concerto al Palazzo delle Arti Beltrani nella Corte “Davide Santorsola“. La De Ville Blues Band nasce nel ’90. Il nome richiama la tradizione francese presente in terra di Louisiana, ad indicare un Blues cittadino che esplora le radici profonde della Musica dei grandi Padri del Mississippi. Il loro repertorio spazia dal Blues tradizionale di New Orleans a quello più elettrico di Chicago e del Texas, per finire con alcuni cenni di British Blues.

Da oltre vent’anni la De Ville si esibisce in tutto il territorio italiano, presentando la propria musica con impronta fluida e tenace. Ha partecipato a numerose rassegne di Blues a livello nazionale (Melizzano Blues Festival, Borgo in Blues Torano Castello, Green Hills Blues Festival X Edizione Atri), riscontrando notevole partecipazione e consenso da parte del pubblico. Nel settembre del 2006 partecipano al Tropea Blues Festival, dove ricevono riconoscimento e apprezzamento sia di critica che di pubblico come una delle migliori band di blues in Italia. Calcheranno nuovamente i palchi del Tropea Blues Festival nell’edizione del 2012, anno in cui parteciperanno anche al Festival di Accadìa, in cartellone con il grande Eric Johnson. Nel 2011 sono sul palco del Brindisi Blues Festival subito prima dell’esibizione di Popa Chubby, uno dei più grandi chitarristi blues in attività. Del 2012 è il loro applauditissimo concerto in diretta radiofonica e in streaming dal Lab Creation di Mesagne per Radio CiccioRiccio, all’interno del programma Radi@zioni Live. Nel 2013 vincono il contest per le migliori blues band del territorio nel Manfredonia Blues Festival. Nello stesso anno calcano il palco del Bitonto Blues Festival.

Nel 2011 pubblicano il loro primo lavoro discografico ufficiale indipendente dal titolo “Terra di Blues” contenente 8 brani inediti e due brani noti, del tutto arrangiati in maniera personale. In questo lavoro le anime dei musicisti della De Ville si fondono e trovano un altissimo momento di intensa comunione di intenti e di sentimenti. Nel 2013 due brani del loro CD verranno scelti come colonna sonora del programma televisivo dell’emittente Nuvolari dal titolo “Bike Riders – Lo stile italiano”. Paolo Tatullo voice, Harmonica and Acoustic Guitar

Pino Red La Rossa guitar and Slide Guitar

Mauro Stringaro: Bass

Luca Pignone: Drums Durante il concerto ci saranno piacevoli momenti di degustazioni di prelibatezze pugliesi. Con il ticket del concerto (15,00 euro intero, 10,00 euro ridotto over 65, studenti) sarà possibile visitare nella stessa giornata tutte le collezioni del Palazzo delle Arti Beltrani, comprese la mostra IMAGINARIUM dei Fratelli Forman, unica in Italia, e la Pinacoteca Ivo Scaringi con visite guidate in italiano e inglese tutti i giorni ore 11,00 ore 17,00 e ore 19,00. Inizio ore 20.30. Info & prenotazioni: info@palazzodelleartibeltrani.it 0883/500044.