Puglia in festa

Descrizione evento: LA NOTTE BIANCA MEDIEVALE È un evento magico, un salto attraverso gli oceani del tempo. Vi ritroverete catapultati in un'atmosfera surreale dominata da cavalieri, dame, streghe, maghi, cartomanti, mangiafuoco, incantatore di serpenti, orchi, elfi e altre creature. Avrete la possibilità di affrontare un esperienza unica di gioco di ruolo dal vivo dove vi ritroverete ad affrontare una misteriosa foresta e se riuscirete nell'impresa otterrete un PREZIOSO PREMIO; inoltre potrete cimentarvi in combattimenti in arena, tiro con l'arco, e tanto altro. Ad accompagnate questo meraviglioso scenario, musica Folk, Medievale, e Pizzica con la storica ballerina Serena D'amato direttamente dalla Notte Della Taranta. Avrete la possibilità di assaporare Pucce Salentine, Carne, Porchetta Romana e in anteprima alcuni dei Panini Speciali che verranno serviti nella ormai prossima apertura del nuovo Pub Medievale "La Corte Di Smaug", il tutto accompagnato da birre speciali, per tutti i gusti. Tutto questo e molto altro, in una meravigliosa Rocca del 1200, Masseria Rocca Pampina, un tempo dimora dei monaci Basiliani di cui sono ancora presenti le prove del loro passaggio qui, nel parco delle Gravine.