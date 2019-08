Yachting Club Via Ombrine, 4 San Vito (Ta)

Descrizione evento: Belle, gemelle e decisamente ambiziose, disposte a mettersi a nudo (metaforicamente) in tutti programmi televisivi che garantiscano notorietà. Come i reality. L'ultimo in ordine di tempo? Il Grande Fratello Vip. Giulia e Silvia Provvedi, alias Le Donatella, sono ospiti sabato 31 Agosto allo Yachting Club.

Vi Aspettiamo!

Info & Prenotazioni : Emiliano 340.6070633 (Whatsapp-Chiamate-Messaggi)