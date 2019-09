Descrizione evento:

Circuito di Teatro, Danza, Musica e Cultura ADMOVEOGiovedì 5 Settembre 2019, ADMOVEO conclude la nuova stagione estiva in Masseria San Nicola con lo, di Andrea Cramarossa, con Isabella Careccia e Federico Gobbi.“False Hamlet”, come destreggiarsi nella finzione, come percepire la realtà. Forse. L’imperatore del dubbio vive la sua perenne incertezza dell’esistere, frastornato dalle richieste dell’essere. Amleto ed Ofelia si ritrovano faccia a faccia in una stanza, una zona franca, dove si dicono tutto quello che pensano l’uno dell’altra. Una sorta di “sfogo”, un continuo recriminare ma anche il monologo d’un fiume in piena dell’una e dell’altra persona, cercando sotto i tappeti, la fine del loro amore. Il linguaggio si basa su una narrazione che intervalla lunghi monologhi a sofferti dialoghi. Il testo è originale ed è ispirato a “Amleto” di Shakespeare, Atto III, Scena I; alcuni frammenti del testo originario, faranno da contraltare alla spudorata finzione della realtà, in una traduzione che più che la parola riguarda l’anima.L'intero progetto è promosso dall'Associazione Admoveo in collaborazione con Formediterre.Admoveo: muovere verso, una prospettiva, una possibilità di fare teatro, fare arte, senza compromessi.Con il sostegno di:del Liquorificio Fiume di PutignanoAdmoveo è supportato da://(Alberobello) //(Alberobello) //(S. Severa/Gioia del Colle) //(Putignano)Masseria San Nicola (PUTIGNANO - S.P. per Gioia del Colle)333/1776789