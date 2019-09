Puglia in festa

Descrizione evento: Buongiorno, si segnala l'evento della 5 edizione de I FUOCHI DI SAN PIO - festival di fuochi d'artificio, che si terrà a Stornarella il 21 e 22 settembre 2019:

PROGRAMMA:

21.09 ORE 21,00 FESTIVAL DI FUOCHI D'ARTIFICIO - Via Ascoli Satriano - Palio delle batterie alla bolognese - si esibiranno le seguenti aziende pirotecniche:

Pirotecnica San Pio Srl di San Severo Pirotecnica Chiarappa di San Severo La Nuova Pirotecnica di Agostino Valente di Laterza La Pirotecnica di Pellegrino Delli Carri di Foggia 22.09 ORE 21,00 MARCELLA BELLA in concerto - Piazza Umberto I

in mattinata dalle ore 09,00 raduno auto d'epoca a cura Associazione Class



Cordiali saluti.



L'organizzazione