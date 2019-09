Puglia in festa

Descrizione evento: Quelli della Vendemmia sono da sempre i giorni più belli dell'anno per chi si intende di vino, da sempre infatti la Vendemmia è sinonimo di gioia, è il risultato di un anno di sforzi per ottenere il nettare di Bacco che tanto ci appassiona.



Sabato 14 Settembre Apulia Wine Tours e l'associazione Dioniso di Adelfia in collaborazione con Cantine Imperatore torneremo a farvi vivere la vendemmia nel modo più bello e nell'atmosfera più suggestiva... di NOTTE, proverete la vendemmia immersi nella magia di un vigneto illuminato da tante luci diffuse, accompagnati da musica suonata dal vivo!



Come sempre, dopo aver completato il lavoro sui filari a voi affidati, sarà tempo di festeggiare con un ricco menu composto da buonissimi piatti tradizionali e dall'immancabile barbecue allestito per l'occasione, il tutto arricchito dai buonissimi vini Cantine Imperatore.



Programma della serata:

ore 19:00 - Porte Aperte per la Registrazione

ore 19:30 - Inizio della Vendemmia

ore 21:30 - Inizio della Grigliata, servizio food e mescita dei vini



Per motivi organizzativi la prenotazione è obbligatoria, il numero di partecipanti è limitato. Il costo di partecipazione è di 28 euro a persona, ridotto a 50 euro per iscrizioni di coppia e nel prezzo è inclusa anche la T-Shirt esclusiva per l'evento. L'evento è aperto anche ai bambini purché accompagnati da un adulto.

Per prenotarsi è necessario compilare i campi su questa pagina https://forms.gle/XzuRBdriYCi5qn1D6, indicando i nominativi dei partecipanti e la taglia per la T-Shirt.



I giorni della Vendemmia sono davvero speciali.... scopri anche quest'anno perché di notte lo sono anche di più!