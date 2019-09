Puglia in festa

Descrizione evento: Sabato 21 settembre, si parte...

inaugurazione della nuova stagione invernale 2019/2020 del Villanova Pulsano, il disco pub che sà far divertire tutti a 360 gradi, dalla #cena in preserata fino a notte inoltrata quando tutto prende forma con la musica live o dj-set e i party a tema che vi coinvolgeranno ogni sabato notte.



La prima festa, #PEZZIDA90, avrà il richiamo e i sapori degl'anni magici, i mitici anni 90 che ancora oggi sanno far divertire tutti dai più grandi ai più giovani, la musica che coinvolge tutti sotto lo stesso palco, e per l'occasione sarà nostra ospite #NEJA una delle cantanti che ha fatto la storia della musica #dance in tutto il mondo, dal #festivalbar ad oggi, dove porta in giro il suo spettacolo, la sua carica e le sue canzoni in un fantastico ed emozionante dj set cantato dal vivo in uno show unico tutto da cantare e ballare insieme !!! SIETE PRONTI A RIVIVERE LA STORIA?



nella seconda pista invece, andrà di scena il party #BONITA con musica Hip Hop / RnB / Reggaeton.



In & Out

sia all'aperto che al chiuso.



- Possibilità di cenare in preserata ticket 3€ per chi cena;

- ticket d'ingresso per lo spettacolo e ballo, ridotto 5€ entro mezzanotte;

- possibilità di tavoli privè riservati inclusi kit di drink.

start h.23:30



***info prenotazioni 3933848179***



Via Basento - PULSANO (TA)