Puglia in festa

Descrizione evento: Nuovo appuntamento con MusicArte evento organizzato dalla Fondazione archeologica canosina in collaborazione con Pro Loco Canosa di Puglia e Binario 1 con il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia, giovedì 19 settembre dalle ore 20.00, presso le terrazze di Palazzo Iliceto.

Fine principale rendere trasversale un luogo storico e culturale come palazzo Iliceto, grazie alla collaborazione di imprenditori locali, musicisti ed artisti che intratterranno il pubblico con la loro coinvolgente arte.

L’ingresso è gratuito ed aperto a tutti coloro i quali vorranno vivere l’insolita esperienza di ascoltare musica o guardare una mostra d’arte, gustando un aperitivo e godendo della magica atmosfera delle luci del tramonto sulle Terrazze o di sorseggiare un drink guardando le luci della città da una nuova prospettiva.

Protagonisti della serata svariati artisti di fama nazionale ma tutti di origine canosina:

Francesco Persichella, in arte Piskv,ha fatto parlare di sé per l’opera di street art dedicata a Carlo Verdone, in Largo Enrico Enriquez sulla Pineta Sacchetti, a Roma. Preferisce non definirsi un artista maun amante del lavoro per strada, a cui piace relazionarmi con il contesto urbano, con la gente e regalare delle opere. Milena Liberti è un'artista poliedrica e originalissima. Le sue opere spaziano tra richiami classici e visioni modernissime, tra tutte le tematiche dell’io, della psiche e dell'anima. Sergio Rubini, scultore di scuola fiorentina, viaggia per il mondo collaborando con artisti di fama internazionale. Nelle sue opere è chiaro l'intento, anche sociale, dello scultore di voler dare forma ai conflitti sia interiori che esteriori cui, ogni giorno, vanno incontro le donne contemporanee. Donne dall'animo colmo di sentimenti intricati e desideri celati, sognatrici romantiche, ma forti, che lottano e s'impegnano per apportare un calore aggiunto alla nostra società. Nunzio Fabio Lamann, artista a 360° realizza opere di Pittura, Scultura, Aerografia, ed Illustrazione. Le sue realizzazioni incantano da sempre gli spettatori per il grande realismo e per le emozioni le quali suscitano. L’incantevole voce di Giulia Marinaro e le coinvolgenti note di Nothing Personal allieteranno la serata assieme alle degustazioni a cura di Binario 1,bistrot mediterraneo il qualerivisita le ricette della tradizione in chiave moderna e Tormaresca,produttore di grandi vini da vitigni autoctoni pugliesi.

A conclusione della serata il dj set a cura di Armando DjStefano

