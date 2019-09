Puglia in festa

Descrizione evento: Ritorna puntualissima anche quest’anno la 53a edizione della Sagra della Zampina del Bocconcino e del Buon Vino con la sua variegata offerta gastronomica locale rappresentata dalla mitica Zampina e da un programma colmo di contenuti per tutte le età che vedrà la sua massima espressione nei due big events in piazza Vittorio Veneto con i seguenti ospiti di rilievo: Irene Grandi il 28 settembre - Shade, dj Antoine e i ragazzi del Praja on Tour il 29 settembre.



Una manifestazione questa che basa la sua continuità sulla rete tra le macellerie sammicheline, consolidate nell’associazione Carboni Ardenti, capaci di creare un itinerario del gusto nel cuore del paese dove la simpatica girella di carne tritata dalla ricetta segreta, conquisterà anche i palati più scettici.



Oltre ai profumi saporiti delle braci accese, a Sammichele di Bari c’è una comunità intera che si attiva nuovamente per promuovere un territorio ricco di risorse non solo gastronomiche, motivo per cui durante la manifestazione sarà possibile visitare: mostre, museo, artigianato, attività per bambini e una vera e propria vetrina di aziende del territorio.



Da non perdere il Castello Caracciolo che ospita il museo della civiltà contadina visitabile durante le serate dell’evento e la domenica mattina, contornato da mostre artistiche e artigianali che daranno vita, insieme ai sapori autentici delle produttività agricole del territorio, ad un percorso suggestivo ribattezzato“Le Vie del Castello”.



Non mancheranno: visite guidate nel centro storico, bio mercatini, escursioni, laboratori didattici, attività esperienziali, esibizioni di artisti di strada e musicisti da strapazzo il tutto consultabile sulla pagina Facebook della Sagra della Zampina, del Bocconcino e del Buon Vino.



La Sagra della Zampina, del Bocconcino e del Buon Vino è un evento organizzato dal Comune di Sammichele di Bari, in collaborazione con l’associazione Carboni Ardenti con il supporto della Pro Loco “Dino Bianco”, La Pubblica Assistenza Sammichele e l’associazione Trullando.



Partner: GAL Terra dei Trulli e di Barsento, Istituto Eccelsa Alberobello, Associazione InCAnT, Fisar, Fotoviaggiatore, Pubblica Assistenza Sammichele, Radio Punto Musica.



Ingresso libero - parcheggio gratuito - location facilmente accessibile - adatto ai bambini



Info generali: 389 6319045

Info e prenotazioni visite guidate al Centro Storico di Sammichele di Bari: 329 3173078

Info e prenotazioni visite guidate al Castello Caracciolo: 388 128 6973

Info servizi: 080 891 82 01 Polizia Locale