Descrizione evento: Porta i tuoi bambini in Piazza Aldo Moro a Casamassima! IDEA è dalla parte delle famiglie e dei bambini! In occasione dell'apertura del nuovo Punto Enel, in Piazza Aldo Moro 12 ti aspetta un ottimo aperitivo e tante attrazioni per i tuoi piccoli: gonfiabili, trucca bimbi, spettacolo di magia, mascotte LOL e Super Pigiamini, Pop-corn e zucchero filato e tanto altro! Ti aspettiamo!