Puglia in festa

Descrizione evento: Sabato 12 ottobre torna la Trani Night Run, corsa non competitiva sotto le stelle. Partenza alle 21.30 da piazza Quercia. Divertimento assicurato, pacco gara e t-shirt ufficiale da non perdere!





Una festa della corsa… alla portata di tutti! Si avvicina sempre più la Trani Night Run, l’evento in programma sabato 12 ottobre. Si parte da piazza Quercia, poi il percorso si snoderà lungo le strade della città, sulla distanza di 5 oppure 8 km.



Costo iscrizione 10 euro. Comprende t-shirt ufficiale (sponsor tecnico: Umbro), ricco pacco gara e abbondante ristoro finale.

Iscriversi è semplicissimo. Basta registrarsi sul sito www.traninightrun.it e seguire le indicazioni per completare l’iscrizione.



È possibile anche iscriversi nelle sedi dell’Asd Tommaso Assi e della società Studio360:



- A Trani (sede della Tommaso Assi) in via Goffredo (orari 18-21 dal lunedì al venerdì, 15-18 il sabato)

Info 349 0607925

- A Molfetta (sede di Studio360) in via N. Altamura 14 (orari 9-13 e 15-19 dal lunedì al venerdì)

Info 080 3976001



La partenza è prevista alle 21.30, ma prima e dopo… grande festa con musica, spettacolo e l’animazione imperdibile di Pako Carlucci! Un evento per tutti, grandi e piccoli, famiglie e comitive, uomini e donne, gruppi e associazioni. Una serata… da non perdere!

Sarà possibile ritirare t-shirt e pacco gara il 12 ottobre, sin dalla mattina, in piazza Quercia.