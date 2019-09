Puglia in festa

Descrizione evento: Il 13 Ottobre ed il 10 Novembre si svolgerà "Via dei Sensi", un nuovo tour dedicato alla scoperta dei sapori e delle bellezze culturali pugliesi. Il percorso seguirà il seguente itinerario:

????Incontro ore 9.30 presso Parco archeologico di San Leucio e visita

????visita presso azienda agricola Sabino Leone e degustazione a cura di Panificio Traiano - Clemente The Show

???? visita e degustazione presso Cantine Tormaresca

???? pranzo facoltativo presso Masseria Barbera

????ore 16.30 circa visita al Museo Archeologico di Minervino Murge Per la partecipazione al tour è necessario l'acquisto del ticket chiamando il 3338856300