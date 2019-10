Descrizione evento: sabato 5 ottobre sarà ancora Villanova Pulsano il disco pub in provincia di #Taranto, pronto ancora per una volta a farvi trascorrere una serata spettacolare con tanto divertimento a 360 gradi.



start h. 23:30

BRUSCO Live Show + Fido Guido + Dj Rubio



a seguire Disco

commerciale house, anni 90, reggaeton !!!



In & Out

sia all'aperto che al chiuso.



- Possibilità di cenare in preserata ticket 3€ per chi cena;

- ticket d'ingresso per lo spettacolo e ballo, ridotto 5€ entro mezzanotte ;

- possibilità di tavoli privè riservati inclusi kit di drink.



*** PRENOTAZIONI CENA 3406592744 ***

*** INGRESSI E TAVOLI PRIVè 3933848179 ***



Via Basento - PULSANO (TA)